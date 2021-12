Eingriff am Knie : Dortmund für den Rest des Jahres ohne Abwehrspieler Akanji

Borussia Dortmund muss für den Rest des Fußball-Jahres 2021 ohne Abwehrspieler Manuel Akanji auskommen.

Dortmund | Bei dem Schweizer wurde ein kleiner Eingriff am Knie vorgenommen. Das bestätigte BVB-Coach Marco Rose nach dem 5:0 im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul. „Es war unumgänglich. Es ist kein größerer Eingriff. Bevor wir ihn jetzt mit durchziehen in den letzten drei Spielen, wollen wir ihn im Januar zurückhaben“, sagte der Co...

