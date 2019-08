Dortmund gegen Bayern : So sehen Sie den Supercup live im TV und Livestream

Im Supercup stehen sich Bayern München und Dortmund gegenüber. Hier lesen Sie, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

von Alexander Barklage

01. August 2019, 09:48 Uhr

Dortmund | Mit dem DFL-Supercup steht für Bayern München und Borussia Dortmund nach der Vorbereitung nun das erste offizielle Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Am Samstag, 3. August, trifft der amtierende deutsche Meister im Signal Iduna Park auf den Bundesliga-Zweiten der abgelaufenen Saison. Hier ein Überblick, wie Sie die Partie im TV oder Livestream anschauen können.

So können Sie den DFL Supercup live im TV und im Stream sehen

Der DFL Supercup steigt am 3. August 2019. Gespielt wird beim BVB, der FC Bayern tritt also als Gast im Signal Iduna Park an. Die Übertragung startet im ZDF um 20.15 Uhr. Anpfiff der Partie ist eine Viertelstunde später um 20.30 Uhr. Kommentator der Partie im ZDF ist Béla Réthy. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein.



Auch Streamingdienst DAZN überträgt live

Neben dem ZDF überträgt auch das Streamingportal DAZN das Duell der beiden Erzrivalen ab 20.00 Uhr live. Moderator Alexander Schlüter meldet sich dann direkt vom Spielfeldrand, Kommentator Jan Platte und DAZN-Experte Ralph Gunesch sorgen während der 90 Spielminuten für die Einschätzung des Geschehens. Als Reporter wird Sebastian Benesch im Einsatz sein und Interviews liefern, die den DAZN-Fans live und auch auf Abruf auf der Plattform zur Verfügung stehen werden. Teil der Übertragung wird auch die offizielle Eröffnungszeremonie der DFL vor dem Spiel sein. Außerdem wird der Supercup auch auf Eurosport 2 HD Xtra zu sehen sein.





Bayern auch Rekord-Supercup-Sieger



Der DFL-Supercup wird am Samstag in mehr als 200 Länder ausgestrahlt. Der DFL-Supercup ist ein seit 2010 zu Saisonbeginn ausgetragener Wettbewerb unter Obhut der DFL. Die Bayern gewannen den Supercup übrigens bereits sieben Mal, der BVB immerhin fünfmal. Das letzte Mal trafen beide Teams 2017 im Supercup aufeinander. In Dortmund unterlag der BVB im Elfmeterschießen gegen die Bayern. Besonders brisant wird die Partie für Dortmund-Rückkehrer Mats Hummels, der in der letzten Saison noch bei den Bayern spielte.