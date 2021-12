Trainingsauftakt : Drei Corona-Ausfälle bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vorerst auf ein Trio verzichten.

Frankfurt am Main | Defensivmann Kristijan Jakic, Stürmer Gonçalo Paciência und Ersatztorwart Jens Grahl befinden sich nach positiven Corona-Tests in häuslicher Isolation und verpassten daher den Trainingsauftakt der Hessen. Alle drei Spieler sind nach Angaben des Vereins symptomfrei. Alle weiteren am Vortag durchgeführten PCR-Tests seien negativ ausgefallen, teilte d...

