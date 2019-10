Spiele am Montagabend : Skandalnacht bei EM-Quali: Türken salutieren erneut – Hitlergrüße in Bulgarien

Aufgrund erneuter Solidaritätsbekundungen für das Militär steht die türkische Nationalmannschaft im Fokus der UEFA.

von Kim Patrick von Harling und dpa

15. Oktober 2019, 06:22 Uhr

Hamburg | Frankreich kam beim EM-Qualifikationsspiel zu Hause gegen die Türkei nur zu einem 1:1 (0:0) am Montagabend. Nach dem Treffer von Joker Olivier Giroud (76.) erzielte der Düsseldorfer Profi Kaan Ayhan (81.) den wichtigen Ausgleich für die Türkei. Erneut salutierten türkische Spieler und zeigten so ihre Sympathie mit der Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Nach dem Abpfiff salutierte nahezu die komplette Mannschaft:

imago images/Seskim Photo





Türkische Spieler hatten bereits am Freitag beim Spiel gegen Albanien mit einer militärischen Ehrenbezeugung auf dem Spielfeld den Siegtreffer zum 1:0 den in Syrien eingesetzten Soldaten gewidmet und damit für Aufsehen gesorgt. Die Europäische Fußball-Union wird ein Verfahren einleiten und zunächst Stellungnahmen von den Beteiligten einholen. Das UEFA-Verfahren kann sich gegen den Verband oder aber auch gegen einzelne Spieler richten. Nach den Statuten des Dachverbands sind politische Äußerungen und Gesten auf dem Spielfeld in UEFA-Wettbewerben untersagt.



Auch interessant: FC St. Pauli stellt Cenk Sahin frei



Auch in Bulgarien kam es zum Eklat: Das Spiel gegen England war in der ersten Halbzeit zweimal wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Fans unterbrochen worden. Zudem zeigten die Zuschauerbesucher vereinzelt den Hitlergruß:

imago images/Sportimage





Der Schiedsrichter warnte über den Stadionsprecher vor dem Abbruch der Partie. Er brachte die Partie jedoch zu Ende. Der englische Fußball-Verband FA hat nach den Vorfällen in Sofia Untersuchungen durch die UEFA gefordert. Das schrieb die FA am Montagabend nach dem 6:0-Sieg in Bulgarien. "Wie wir bedauerlicherweise wissen, ist es nicht das erste Mal, dass unsere Spieler von dieser Art Missbrauch betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung. Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen. Das taten sie allerdings nicht und feierten ein müheloses 6:0 (4:0).



Ronaldo macht das 700. Tor

Das Sportliche rückte in der Ukraine in den Vordergrund: Die Osteuropäer qualifizierten sich mit einem 2:1-Heimerfolg über Portugal mühelos vorzeitig für die Europameisterschaft 2020 – eine Überraschung. Weniger überraschend war der Torschütze aufseiten der Portugiesen. Sein Name: Cristiano Ronaldo. Der 34-Jährige feierte mit seinem Anschlusstreffer in der 72. Minute sein 700. Pflichtspieltor.

Alle Ergebnisse der EM-Quali-Spiele von Montagabend auf einem Blick:

Bulgarien - England 0:6 (0:4)

Kosovo - Montenegro 2:0 (2:0)

Ukraine - Portugal 2:1 (2:0)

Litauen - Serbien 1:2 (1:2)

Frankreich - Türkei 1:1 (0:0)

Island - Andorra 2:0 (1:0)

Moldawien - Albanien 0:4 (0:3)