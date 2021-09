Champions League : Einsatz von BVB-Stars Haaland und Reus weiter unklar

Borussia Dortmund bangt vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) mit Sporting Lissabon weiter um den Einsatz von Erling Haaland und Marco Reus.

Dortmund | „Da müssen wir schauen, es wird eng bei beiden“, kommentierte Trainer Marco Rose . Reus sei am Sonntag gelaufen, bei Erling „tut es dann doch noch richtig weh“. Sowohl der Torjäger aus Norwegen als auch der BVB-Kapitän waren beim 0:1 des BVB am vergangenen Bundesliga-Spieltag in Mönchengladbach schmerzlich vermisst worden. Größere Chancen auf eine ...

