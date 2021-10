Europa League : Eintracht-Coach Glasner: Mit „kühlem Kopf“ gegen Piräus

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hält nichts davon, nach der 1:2-Heimpleite gegen Hertha BSC mit Wut im Bauch in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL live) gegen Olympiakos Piräus anzutreten.

Frankfurt am Main | „Ich denke nicht, dass es das Richtige wäre. Wir brauchen einen kühlen Kopf und das Vertrauen in unsere Stärke“, sagte der Österreicher einen Tag vor dem Spiel, zu dem 35.000 Zuschauer zugelassen sind. „Dann kann es ein Spiel auf Augenhöhe werden.“ Nach der herben Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Berlin wird erwartet, dass Glasner auf ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.