Bundesliga : Eintracht-Coach Glasner lässt Einsatz von Kostic offen

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat den Einsatz von Filip Kostic im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart offen gelassen.

Frankfurt am Main | „Es wird keine Strafe geben, indem ich ihn aus dem Kader verbanne“, sagte der Österreicher. Glasner hatte am Mittwoch ein Gespräch mit dem 28 Jahre alten Offensivspieler aus Serbien, der Ende August nach Vereinsangaben mit einem Streik seinen Transfer zum italienischen Erstligisten Lazio Rom erzwingen wollte. Der Wechsel scheiterte an der Höhe der Abl...

