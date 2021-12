15. Spieltag : Eintracht Frankfurt feiert Schützenfest gegen Leverkusen

Eintracht Frankfurt hat im Duell zweier Europa-League-Achtelfinalisten ein spektakuläres Schützenfest gegen Bayer 04 Leverkusen gefeiert.

Frankfurt am Main | Zum Abschluss des 15. Spieltages in der Fußball-Bundesliga besiegte das Team von Trainer Oliver Glasner den Tabellendritten mit 5:2 (2:2). Vor 12.000 Zuschauern brachte Bayer-Torjäger Patrik Schick (5. und 22. Minute/Handelfmeter) die Gäste am Sonntag mit 2:0 in Führung. Es waren seine Treffer 13 und in 14 in bisher zwölf Fußball-Bundesligaspiel. D...

