Im Alter von 72 Jahren : Eintracht Frankfurt trauert um Clublegende Bernd Dickel

Bernd Dickel holte mit Eintracht Frankfurt dreimal den DFB-Pokal und einmal den UEFA-Cup. Nach langer Krankheit ist die Vereinslegende jetzt gestorben.

Frankfurt am Main | Der frühere Fußball-Nationalspieler Bernd Nickel ist tot. Dies teilte sein ehemaliger Verein unter Berufung auf den Sohn des 72-Jährigen am Mittwoch mit. Die Vereinslegende von Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in insgesamt 481 Spielen 163 Tore erzielt und steht mit 141 Bundesliga-Treffern auf Platz zwei der Hessen. Auch in der Bundesliga befindet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.