Europa League : Eintracht Frankfurt will gegen Antwerpen ins Achtelfinale

Eintracht Frankfurt kann gegen Royal Antwerpen das Ticket für das Europa-League-Achtelfinale lösen. Um keine Schützenhilfe zu brauchen, müssen die Hessen den Tabellenzweiten aus Belgien schlagen.

Frankfurt am Main | Eintracht Frankfurt will sich für eine bisher fast makellose Gruppenphase in der Europa League belohnen und mit einem Sieg gegen Royal Antwerpen schon vor dem letzten Vorrundenspieltag den direkten Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. „Wir wollen den Sack zumachen“, gab Eintracht-Trainer Oliver Glasner die Marschroute für das Heimspiel vor maxim...

