Bundesliga : Eintracht Frankfurt will mit Hasebe verlängern

Frankfurt am Main | Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will laut einem Bericht der „Bild-Zeitung“ noch einmal mit Routinier Makoto Hasebe verlängern. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 37 Jahre alten Defensivallrounders solle „in den nächsten Monaten“ fixiert werden, schrieb das Blatt am Freitag. „Makoto ist Vorbild für jeden unserer Spieler. Wie wichtig...

