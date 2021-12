Frauen-Bundesliga : Eintracht-Frauen verpassen nach Remis Tabellenspitze

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst.

Frankfurt am Main | Die Hessinnen trennten sich am Freitagabend von Turbine Potsdam mit 3:3 (3:2). Mit 22 Zählern schoben sich die Frankfurterinnen vorübergehend zumindest auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem punktgleichen Spitzenreiter VfL Wolfsburg, der wie Bayern München (21) und die TSG 1899 Hoffenheim (20) am Wochenende aber noch im Einsatz ist. Melissa Kö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.