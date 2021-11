Europa League : Eintracht gegen Antwerpen ohne Hinteregger

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Spiel gegen Royal Antwerpen auf Abwehrspieler Martin Hinteregger verzichten.

Frankfurt am Main | Der österreichische Nationalspieler fehlt in der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) wegen einer Fußprellung. „Er fällt definitiv aus“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. Der 29 Jahre alte Hinteregger hatte bereits im Bundesligaspiel beim SC Freiburg (2:0) am vergangenen Sonntag gefehlt. In den Kader zurückkehren wird dafür nach längerer Verl...

