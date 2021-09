Bundesliga : Eintracht muss Ausfall von Abwehrchef Hinteregger befürchten

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss einen Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger befürchten.

Wolfsburg | Der 29 Jahre alte Österreicher hatte sich beim Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend (1:1) an der Schulter verletzt und könnte nun am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) in Wolfsburg ausfallen. „Die Schulter ist in Mitleidenschaft gezogen. Er hat Schmerzen, aber es ist durchaus möglich, dass er einsatzfähig ist für Sonntag“, sa...

