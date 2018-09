Zweite Trainerentlassung in 2. Liga : Enttäuschender Saisonstart: FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Stefan Leitl

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat sich von Trainer Stefan Leitl (41) getrennt.

von Christian Ströhl

22. September 2018, 10:55 Uhr

Ingolstadt | Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt. Die ambitionierten Ingolstädter stehen mit fünf Punkten aus sechs Spielen auf dem 13. Platz in der 2. Liga. Am Freitagabend verloren die Schanzer das Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 0:1. Die Klubführung reagierte am Tag darauf und trennte sich von Trainer Stefan Leitl (41). Das teilte der Klub am Samstagmorgen mit.

Auch Co-Trainer Andre Mijatovic (38) wird den Verein verlassen. Ein Nachfolger soll "zeitnah” präsentiert werden.



Die Trennung sei "das Resultat interner Gespräche der sportlichen Leitung in Abstimmung mit den zuständigen Gremien", hieß es in einer Mitteilung. Leitl hatte die Mannschaft vor einem Jahr übernommen, nachdem er zuvor bereits vier Wochen als Interimstrainer agiert hatte. Mit dem 41-Jährigen wird auch Co-Trainer Andre Mijatovic den FCI verlassen.

Das nächste Pflichtspiel steht am Dienstagabend beim 1. FC Köln an. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen steht Ingolstadt in der Tabelle aktuell nur auf Platz 13. Am Freitagabend setzte es im eigenen Stadion gegen den FC St. Pauli eine 0:1-Niederlage.