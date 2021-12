Vor Bundesliga-Topspiel : „Erledigt“: Keine Aussprache zwischen Zorc und Salihamidzic

Die Sportchefs Michael Zorc und Hasan Salihamidzic haben sich nach ihrem öffentlichen Streit vor knapp drei Monaten nicht ausgesprochen, nach Angaben des Dortmunders Zorc gebe es zwischen ihm und seinem Münchner Kollegen aber kein Problem.

Dortmund | „Nein, wir haben uns seitdem noch nicht gesehen“, antwortete Zorc vor dem Gipfel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Sport1 auf die Frage, ob die beiden sich ausgesprochen hätten. Zorc versicherte aber: „Wir werden uns am Samstag sehen und uns die Hand geben. Wir haben kein Problem damit, aufeinander zuzugehen und uns anständig zu be...

