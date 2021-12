Ex-Fußball-Nationalspielerin : Als Frau Männer trainieren: Inka Grings fordert Fußball-Bosse heraus

Ex-Nationalspielerin Inka Grings würde gerne ein Männer-Fußball-Team trainieren. Dabei trifft sie auf Vorbehalte wegen ihres Geschlechts.

Zürich | Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Inka Grings strebt weiterhin einen Trainer-Job im Männer-Fußball an. "Das ist und bleibt mein Ziel. Ich war als Spielerin immer sehr ehrgeizig, als Trainerin sicherlich noch etwas mehr", sagte die Trainerin des Schweizer Frauen-Erstligisten FC Zürich in einem am Samstag veröffentlichten Interview auf der Homepag...

