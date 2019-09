Im Alter von 43 Jahren : "Ein Kämpfer bis zum Ende": Ex-Fußballer Ricksen stirbt an Nervenkrankheit

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler der Niederlande, Fernando Ricksen, wurde nur 43 Jahre alt. Er starb an ALS.

20. September 2019, 17:02 Uhr

Amsterdam | Der frühere niederländische Nationalspieler Fernando Ricksen ist im Alter von 43 Jahren an der seltenen Nervenkrankheit ALS gestorben. Das teilte sein früherer Club, die Glasgow Rangers mit. Der Fußball-Weltfußballverband FIFA reagierte bestürzt und würdigte die Freundlichkeit und Solidarität des Niederländers. Er sei ein großes Vorbild gewesen. Sein Einsatz gegen die Krankheit sei ein "unauslöschliches Vermächtnis für diese Welt", schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino.





Ricksen hatte seine Karriere bei dem niederländischen Club Fortuna Sittard begonnen und beendet. Er spielte auch für AZ Alkmaar und Zenit St. Petersburg. Mit dem russischen Spitzenverein gewann er 2008 die Europa League. Zwölfmal spielte er für die niederländische Nationalmannschaft. Ricksen hinterlässt eine Frau und eine Tochter.



Gesundheitszustand verschlechterte sich schnell

Kurz nach dem Ende seiner Karriere hatte Ricksen 2013 dann im niederländischen TV zum ersten Mal öffentlich von seiner tödlichen Krankheit erzählt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich dann sehr schnell, aber Ricksen bemühte sich mit seiner eigenen Stiftung in seinen letzten Lebensjahren, Geld für die Erforschung von ALS zu sammeln. 2014 brachte ein Wohltätigkeits-Spiel im Stadion der Rangers mit mehr als 40.000 Zuschauern gut 350.000 Euro ein.

"Er kämpfte so mutig gegen die schreckliche Krankheit, und unsere Gedanken sind bei seiner Familie", schrieb Rangers-Chef Stewart Robertson auf der Website des Clubs. Er werde unvergessen bleiben.



Vor dem Europa-League-Spiel der Rangers gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend hielt das gesamte Stadion eine Schweigeminute ab. "Ein Kämpfer bis zum Ende" prangte auf einem Fan-Plakat, das Twitter-Profilbild der Rangers zeigt die Nummer 2. Es war die Rückennummer von Ricksen während seiner Zeit bei den Schotten.





Beim Spiel PSV Eindhoven gegen Sporting Lissabon erhoben sich die Zuschauer in der 43. Minute von ihren Plätzen und applaudierten in Gedenken an Ricksen, der nur 43 Jahre alt wurde:





Die gesamte Fußballwelt trauert um den ehemaligen Rechtsverteidiger. Ricksens Ex-Vereine, Wegbegleiter, Trainer und Fans gedenken dem Niederländer.

