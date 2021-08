Premier League : Ex-Schalker Matip: Liverpool ist wieder titelreif

Der frühere Bundesliga-Fußballer Joel Matip sieht seinen Club FC Liverpool wieder als einen der Meisterschaftsanwärter in der englischen Premier League.

Liverpool | „Wir haben eine super Truppe, und wenn wir fit bleiben und an unser bestes Leistungspotenzial kommen, sind wir titelreif“, sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler in einem Interview dem Fernsehsender Sky. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hatte am vergangenen Samstag sein Auftaktspiel zur neuen Saison bei Aufsteiger Norwich City mit 3:0 gewonnen. An ...

