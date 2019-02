Sonntagsspiele der Bundesliga : FC Augsburg beendet Negativserie – Gomez sieht Rot bei Stuttgart-Remis

Leichtes Aufatmen in Augsburg nach Sieg gegen Mainz, Stuttgart kassiert in letzter Minute den Ausgleich gegen Freiburg.

von dpa

03. Februar 2019, 20:00 Uhr

Augsburg | Mit drei Toren hat der isländische Stürmer Alfred Finnbogason den FC Augsburg zum Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 geführt. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum beendete mit dem 3:0 (2:0)-Heimerfolg am Sonntag eine Negativserie von zuletzt zehn sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Finnbogason traf zunächst zwei Mal (8./34. Minute) vom Elfmeterpunkt. Beide Strafstöße gab der Schiedsrichter wegen Handspiels. Anschließend war der 30-Jährige aus dem Spiel heraus erfolgreich (54.).

Augsburg eiterhin auf Rang 15

Augsburg liegt nach dem 20. Spieltag mit 18 Punkten weiterhin auf Rang 15. Das Spiel mit dem Debüt des ehemaligen Nationaltorwarts Jens Lehmann als Co-Trainer des FCA sahen 25.733 Zuschauer. Mainz rutschte in der Tabelle auf Rang elf ab.

Gelb-Rote Karte für Gomez

Florian Niederlechner hat dem SC Freiburg einen späten Punktgewinn gesichert. Dank des Treffers des Angreifers in der vierten Minute der Nachspielzeit kam Freiburg am Sonntag beim VfB Stuttgart noch zu einem 2:2 (1:0). Zum Abschluss des 20. Spieltags war Freiburg früh durch Janik Haberer (4. Minute) in Führung gegangen, ehe Defensivspieler Emiliano Insua (75.) und Daniel Didavi (84.) für die Gastgeber trafen und die Begegnung zwischenzeitlich drehten. Stuttgarts Ex-Nationalspieler Mario Gomez sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte. Stuttgart bleibt 16. der Tabelle, Freiburg steht weiterhin auf Rang 13.