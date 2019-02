Copa del Rey in Spanien : FC Barcelona heute gegen Real Madrid – wo gibt's den Clásico im Livestream?

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel heute Abend ab 21 Uhr im Livestream verfolgen können.

von Gregory Straub

06. Februar 2019, 15:46 Uhr

Barcelona | Es ist eines der reizvollsten Duelle im Weltfußball: FC Barcelona gegen Real Madrid. Am Mittwochabend ist es mal wieder so weit und die beiden Spitzenclubs treffen direkt aufeinander. Im Halbfinale der Copa del Rey empfängt Barca zum Hinspiel den Erzrivalen im heimischen Camp Nou. Anstoß ist um 21 Uhr.

Während Real Madrid im Viertelfinale mit zwei Siegen den Ligakonkurrenten FC Girona ausschaltete (4:2 und 3:1), tat sich der FC Barcelona gegen den FC Sevilla ungleich schwerer. Doch Lionel Messi und Co. drehten das 0:2 aus dem Hinspiel mit einem spektakulären 6:1-Erfolg im Rückspiel und zogen so in die Runde der letzten Vier ein.

FC Barcelona gegen Real Madrid im Livestream: Einsatz von Messi fraglich

Dort kommt es nun 186. Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. Die Bilanz ist nahezu ausgeglichen: Den 73 Siegen des FC Barcelona stehen 75 Erfolge der Königlichen gegenüber, 37 Mal endeten die Duelle unentschieden.

Ähnlich ausgeglichen wie die Statistik ist auch die Ausgangslage, mit der beide Mannschaften in das Halbfinal-Hinspiel gehen: Zwar hat Barca in der Liga derzeit acht Punkte Vorsprung auf den Dauerrivalen und das Ligaspiel in der Hinrunde Ende Oktober mit 5:1 gewonnen. Doch Real Madrid findet unter dem neuen Trainer Santiago Solari mehr und mehr in die Spur.

FC Barcelona gegen Real Madrid im Livestream: Dembele fällt aus

Ein Vorteil für Real Madrid: Barcelonas Superstar Lionel Messi verletzte sich im Ligaspiel der Katalanen am vergangenen Wochenende gegen den FC Valencia (2:2). Der Argentinier wurde von Barca-Coach Ernesto Valverde zwar ins Aufgebot für das Pokalspiel berufen, scheint jedoch nicht einhundertprozent fit zu sein.

Fest steht jedenfalls, dass der frühere Dortmunder Ousmane Dembele nicht dabei sein wird: Der Franzose fällt seit zwei Wochen wegen einer Knöchelverletzung aus.

FC Barcelona gegen Real Madrid im Livestream: Duo Platte/Hummels kommentiert auf DAZN

Wer das Spiel heute Abend aus Deutschland live verfolgen möchte, muss auf den Livestream von Streaminganbieter DAZN zugreifen. Das Portal berichtet ab 20.45 Uhr mit Moderator Jan Schlüter und Experte Jonas Hummels. Der Bruder von Bayern-Profi Mats Hummels kommentiert das Spiel dann ab 21 Uhr neben Kommentator Jan Platte.

Die Halbfinals der Copa del Rey im Überblick:

6.2. (21 Uhr): FC Barcelona - Real Madrid

7.2. (21 Uhr): Real Betis Sevilla - FC Valencia

27.2. (21 Uhr): Real Madrid - FC Barcelona

28.2. (21 Uhr: FC Valencia - Real Betis Sevilla

DAZN hat sowohl die Rechte an der spanischen Primera Division und an der Copa del Rey. Der Streamingdienst zeigt daher mehrere Spiele aus Spanien pro Woche im Livestream. Um das Spiel auf DAZN zu können, muss man sich auf der Webseite registrieren. DAZN bietet für alle neuen User einen Gratismonat an. Danach kostet ein Abo 9,99 Euro im Monat, kann aber monatlich gekündigt werden.



FC Barcelona gegen Real Madrid im Livestream: Rückspiel Ende Februar

Der Livestream kann auf diversen mobilen Geräten aufgerufen werden. Hierfür ist die DAZN-App notwendig, die man im App Store oder im Google-Play-Store erhält. Die App kann natürlich auch auf einem Smart-TV oder einer Konsole geöffnet werden, um den Livestream dann am Fernseher verfolgen zu können.

Bis zum Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona müssen sich die Fans allerdings drei Wochen gedulden: Die zweite Begegnung wird erst am 27, Februar im Estadio Santiago Bernabeu (21 Uhr) ausgetragen. Das zweite Halbfinale bestreiten der FC Valencia und Betis Sevila. Vor allem die Andalusier werden alles daran setzen, das Endspiel zu erreichen. Dieses findet nämlich am 25, Mai im heimischen Stadion Benito Villamarin in Sevilla statt.



Die Pokalsieger in Spanien seit dem Jahr 2000:

2018: FC Barcelona

2017: FC Barcelona

2016: FC Barcelona

2015: FC Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Atletico Madrid

2012: FC Barcelona

2011: Real Madrid

2010: FC Sevilla

2009: FC Barcelona

2008: FC Valencia

2007: FC Sevilla

2006: Espanyol Barcelona

2005: Betis Sevilla

2004: Real Saragossa

2003: RCD Mallorca

2002: Deportivo La Coruna

2001: Real Saragossa

2000: Espanyol Barcelona