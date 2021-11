Champions League : FC Barcelona übermächtig: Hoffenheims Frauen verlieren

Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim haben in der Champions League bei Titelverteidiger FC Barcelona die befürchtete Lehrstunde erhalten.

Sant Joan Despí | Der Bundesligist unterlag dem überlegenen spanischen Rekordmeister im dritten Gruppenspiel mit 0:4 (0:3). In der Tabelle der Gruppe C liegt das Team von Trainer Gabor Gallai vor dem Rückspiel am 17. November mit drei Punkten auf dem dritten Platz hinter Barcelona (9) und dem FC Arsenal (6). Vor 2068 Zuschauern im Estadi Johan Cruyff glänzte Spielfü...

