Bundesliga : FC Bayern: Gnabry und Musiala wieder einsatzbereit

Der FC Bayern München kann im Bundesligaspiel bei der SpVgg Greuther Fürth wieder auf Serge Gnabry und Jamal Musiala zurückgreifen.

München | Die beiden Fußball-Nationalspieler hatten in dieser Woche angeschlagenen mit dem Training pausieren müssen, standen beim Abschlusstraining aber wieder auf dem Rasen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass beide von Beginn an spielen, ist sehr gering, auch wenn beide könnten“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel beim Aufsteiger am Freitag (20.30 Uh...

