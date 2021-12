Champions League : FC Villarreal erreicht Achtelfinale

Paolo Magni/ANSA via ZUMA Press/dpa

Der FC Villarreal hat die nächste Runde der Champions League erreicht.

Bergamo | Der spanische Fußball-Erstligist schlug im Nachholspiel der Gruppe F Atalanta Bergamo mit 3:2 (0:2). Villarreal wurde damit Zweiter hinter Manchester United, während der italienische Erstligist als Dritter im kommenden Jahr in der Europa League spielt. Am Tag zuvor war die Partie abgesagt worden, weil der Schneefall in Bergamo zu stark war. ...

