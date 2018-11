FIFA-Weltrangliste : DFB-Team so schlecht wie seit 2005 nicht mehr

Die deutsche Nationalmannschaft rutscht in der FIFA-Weltrangliste weiter ab.

von Gregory Straub

29. November 2018, 12:13 Uhr

Frankfurt | Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der FIFA-Weltrangliste auf die schlechteste Platzierung seit 2005 abgerutscht. Nach dem 3:0 im Testspiel gegen Russland und dem 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande verbesserte sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der aktuellen Wertung des Weltverbandes zwar um drei Punkte auf insgesamt 1558 Zähler, verlor aber dennoch zwei Positionen und rangiert nur noch auf Platz 16. Auf dem gemeinsamen 14. Rang mit jeweils zwei Punkten Vorsprung liegen nun die Niederländer und Schweden.

Die Spitzenposition halten weiter die Belgier. Der WM-Dritte (1727 Punkte) führt das Ranking mit nur einem Zähler vor Weltmeister Frankreich (1726) an. Hinter dem Spitzen-Duo folgen wie zuvor Brasilien (1676) und Vize-Weltmeister Kroatien (1634).

