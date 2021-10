Bundestrainer : Flick: „Die Mannschaft war gierig, das Spiel zu gewinnen“

Hansi Flick lobt nach dem vierten Sieg im vierten Spiel unter seiner Regie die Mentalität seiner Mannschaft. In Nordmazedonien soll der nächste Schritt zur WM gemacht werden.

Hamburg | Fragen an Bundestrainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach dem 2:1 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien in der WM-Qualifikation am Freitagabend in Hamburg. Frage: Viertes Spiel, vierter Sieg - wie fällt Ihre Analyse aus? Antwort: Ich denke, es war ein verdienter Sieg, auch wenn es etwas schwerer war. Wir haben gegen eine Mannschaft...

