Nationalmannschaft : Flick: „Wollen uns jedes Spiel weiterentwickeln“

Nur vier Mal schoss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihrer Länderspiel-Geschichte mehr Tore als beim 9:0-Kantersieg gegen Liechtenstein. Bundestrainer Hansi Flick ist hoch zufrieden.

Wolfsburg | Fragen an Bundestrainer Hansi Flick nach dem 9:0 der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Frage: Wie bewerten Sie den klaren Sieg gegen Liechtenstein und die tolle Stimmung im Stadion? Hansi Flick: Ich glaube, das war das Beeindruckendste. Auch die Spiele zuvor in Stuttgart und Hamburg und heute hier. Das war w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.