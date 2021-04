Bundesliga : Löw-Nachfolger? Hansi Flick bestätigt Abschied vom FC Bayern

Hansi Flick bestätigt seinen Abschied vom FC Bayern. Der Klubspitze gefällt das Verhalten des Trainers überhaupt nicht.

Wolfsburg | Beim FC Bayern und seinem Trainer Hansi Flick knirscht es nach dessen Ankündigung, den Verein nach der Saison verlassen zu wollen, offenbar gewaltig. In einer Stellungnahme missbilligt der Vorstand am Sonntag die Kommunikation von Hansi Flick und kündigt an, die Gespräche fortsetzen zu wollen. Man habe in dieser Woche mit dem Trainer vereinbart, zuers...

