Florijana Ismaili : Schweizer Fußball-Nationalspielerin nach Sprung in Comer See vermisst

Der Schweizer Fussballverband und Florijana Ismailis Verein haben den Vorfall am Sonntag bestätigt.

von Mark Otten

30. Juni 2019, 13:12 Uhr

Bern/Osnabrück | Nach Angaben der Schweizer Tageszeitung "Corriere del Ticino" hatte sich Florijana Ismaili (24) am Samstag mit einer Teamkollegin ein Boot gemietet und war damit auf den Comer See in der Lombardei gefahren. Um sich abzukühlen, sei Ismaili in den See gesprungen, allerdings nicht wieder aufgetaucht. Gegen 16.30 Uhr alarmierte die Teamkollegin die Polizei, seitdem gilt Ismaili als vermisst.



Der Schweizer Fussballverband und Ismailis Verein, die Young-Boys Bern, haben den Vorfall am Sonntag bestätigt.

Die Suche mit Hubschraubern und Tauchern dauerte am Sonntag an, bislang allerdings ohne Erfolg. (Weiterlesen: Faktencheck Das sind die unterschätzten Gefahren beim Baden)