2. Liga : Fortuna-Kapitän Bodzek fällt mit Rippenbrüchen aus

Fortuna Düsseldorfs Kapitän Adam Bodzek fällt bis auf Weiteres aus.

Düsseldorf | Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, hat sich der 36-Jährige beim 3:1-Sieg am Freitag in Darmstadt mehrere Rippenbrüche zugezogen. Dies ergaben weitere Untersuchungen der medizinischen Abteilung. Er musste in der 68. Minute der Partie ausgewechselt werden. ...

