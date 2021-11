13. Spieltag : Frankfurt belohnt sich gegen Union spät

Gegen den 1. FC Union Berlin siegt Eintracht Frankfurt dank eines Last-Minute-Treffers mit 2:1 durch Evan Ndicka. Ein verdienter Lohn für einen über weite Strecken starken Auftritt.

Frankfurt am Main | Nach dem erlösenden Siegtor durch Evan Ndicka war auch Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner nicht mehr zu halten. Mit allen Spielern, Ersatzleuten und Betreuern stürmte der sonst so kontrolliert wirkende Österreicher zum Torschützen zum 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin und verschwand im Pulk. Zum fünften Mal in den letzten sechs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.