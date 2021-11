Europa League : Frankfurt muss nach Remis gegen Antwerpen warten

Eintracht Frankfurt wollte alles klar machen, um schon für das Achtelfinale in der Europa League zu planen. Doch Royal Antwerpen macht den Hessen das Leben schwer.

Frankfurt am Main | Eintracht Frankfurt hat den vorzeitigen Gruppensieg in der Europa League verpasst und muss um den direkten Einzug ins Achtelfinale zittern. Der hessische Fußball-Bundesligist kam nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung gegen den belgischen Vertreter Royal Antwerpen nur zu einem 2:2 (1:1) und benötigt im Gruppenfinale am 9. Dezember bei...

