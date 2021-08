Bundesliga : Frankfurt will an 3G-Regelung bei Heimspielen festhalten

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will weiterhin auch Ungeimpften den Zutritt zu seinen Heimspielen ermöglichen.

Frankfurt am Main | Dies sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. „Wir wollen versuchen, alle teilhaben zu lassen. Auch diejenigen, die ungeimpft sind, aber getestet“, sagte Hellmann. Tags zuvor hatte der Traditionsclub aus Hessen verkündet, dass das erste Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg am 21. August vor 25.000 F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.