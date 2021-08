Spieler bleibt Training fern : Frankfurts Trainer Glasner übt deutliche Kritik an Kostic

Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat deutliche Kritik am Verhalten des abwanderungswilligen Offensiv-Stars Filip Kostic geübt.

Bielefeld | „Ich will nicht sagen, dass das phantastisch war“, sagte der neue Trainer der Eintracht an seinem 47. Geburtstag nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld. Kostic will den Verein noch in der bis zum 31. August laufenden Transferperiode verlassen. Lazio Rom soll Interesse an dem Serben haben. „Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat artikuliert, dass er den...

