Transfermarkt : Französisches Supertalent Camavinga wechselt zu Real Madrid

Fabrizio Corradetti/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat das französische Talent Eduardo Camavinga von Stade Rennes verpflichtet.

Madrid | Damit verdichten sich die Anzeichen, dass Superstar Kylian Mbappé in dieser Transferperiode nicht mehr zu den Königlichen wechselt. Der erst 18 Jahre alte Camavinga zählt zu den großen Talenten im französischen Fußball und soll mehr als 30 Millionen Euro kosten. Real bestätigte am Dienstag den Transfer des Jungstars, an dem auch Champions-League-Si...

