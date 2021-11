WM-Qualifikation : Frauen-Quartett um Hegering kehrt zurück

Marina Hegering gibt nach längerer Verletzungspause ihr Comeback in der Frauen-Fußballnationalmannschaft.

Frankfurt am Main | Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief die Abwehrchefin des FC Bayern München ins 26-köpfige Aufgebot für die beiden WM-Qualifikationsspiele am 26. November (16.00 Uhr/ZDF) in Braunschweig gegen die Türkei und am 30. November (19.00 Uhr/livestream auf zdf.de) in Faro gegen Gastgeber Portugal. Neben Hegering sind auch Torfrau Ann-Katrin Ber...

