Bundesliga : Fürths Trainer Leitl: „Wir sind keine Fantasten“

Trotz der desaströsen Hinrunde hat der Fürther Bundesliga-Coach Stefan Leitl keine Angst um seinen Job und auch weiter Hoffnung auf den Klassenverbleib.

Berlin | „Wir sind keine Fantasten, können unsere Situation schon realistisch einschätzen. Mit dem Szenario Zweite Bundesliga beschäftigen wir uns aber nicht“, sagte der 44-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Es geht jetzt einfach darum, möglichst gut in die Rückrunde zu starten.“ Wenn man mit fünf Punkten aus der Hinrunde gehe, sei aber relativ klar, was man brau...

