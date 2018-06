WM 2018 live im Free-TV : So sehen Sie die Fußball-WM 2018 live im TV und Livestream

Vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 findet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland statt. Hier erfahren Sie, wie Sie die Fußball-WM 2018 live im TV und Live-Stream sehen können.

von Christopher Bredow

04. Juni 2018, 15:55 Uhr

Hamburg | Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht das größte Sport-Event des Jahres vor der Tür. Schafft es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, den Weltmeistertitel von 2014 zu verteidigen? Deutsche Fußballfans können sich alle WM-Spiele von Deutschland live im TV ansehen. Zudem sind auch alle anderen Partien live zu sehen. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Fußball-WM 2018 live im TV und Live-Stream sehen können. (Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SVZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.)

Fußball-WM 2018 live im Free-TV: ARD und ZDF zeigen WM live

Zur Freude aller deutschen Fußballfans haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gesichert. Nachdem demnächst unter anderem die Champions League nur noch live im Pay-TV zu sehen sein wird, ist das eine gute Nachricht. So sind alle 64 Spiele bei der Fußball-WM live im Free-TV und Live-Stream zu sehen.

ARD und ZDF beziehen gemeinsam ein WM-Studio in Baden-Baden, von wo aus die Live-Übertragungen von der WM 2018 in Russland gesteuert wird. Aus Baden-Baden melden sich dann die Moderatoren und Experten der öffentlich-rechtlichen Sender. Grund für das stationäre Studio in Deutschland ist eine kostengünstigere Produktion. (Lesen Sie hier: Deutschland im Teamporträt.)

Das Erste und das ZDF teilen sich die Live-Übertragungen der Spiele bei der WM 2018 auf. Das Eröffnungsspiel von Russland gegen Saudi-Arabien am 14. Juni 2018 (17 Uhr) ist live in der ARD zu sehen. Das ZDF zeigt dann das WM-Finale am 15. Juli 2018 (17 Uhr) live im Free-TV. Finden gleichzeitig Spiele statt, übernehmen die Sender ONE und ZDF Info die Übertragung des Parallelspiels. Welcher Sender welches deutsche Spiel bei der WM 2018 live zeigt, lesen Sie am Ende des Artikels.

Fußball-WM 2018 live im Stream: Kostenloser Livestream zu allen WM-Spielen

Neben den Übertragungen im Free-TV können alle Spiele bei der Fußball-WM 2018 live im Stream gesehen werden. Dafür kann auf die kostenlosen Live-Streams auf sportschau.de und in auf zdf.sport.de zurückgegriffen werden. Die Livestreams können sowohl über den PC, als auch via Smartphones und Tablets abgerufen werden. Bei der Nutzung sollte lediglich auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Löw fährt ohne Sané nach Russland.)

Deutsche Spiele bei der WM 2018 live im TV und Livestream sehen

Auf welchem Sender laufen die deutschen Spiele bei der Fußball-WM 2018 live im TV und Livestream? Das Auftaktspiel von Deutschland gegen Mexiko und das letzte Gruppenspiel von Südkorea gegen Deutschland sind live im ZDF zu sehen. Die ARD überträgt das zweite Vorrundenspiel von Deutschland gegen Schweden live. Ab dem Achtelfinale wechseln sich die beiden Sender dann mit den Live-Übertragungen ab, das Erste zeigt das mögliche Achtelfinalspiel der deutschen Mannschaft live.

Hier ist die Übersicht zu den WM-Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft live im TV:

Sonntag, 17. Juni 2018, 17 Uhr, Moskau (Vorrunde): Deutschland - Mexiko (live im ZDF)

Samstag, 23. Juni 2018, 20 Uhr, Sotschi (Vorrunde): Deutschland - Schweden (live in der ARD)

Mittwoch, 27. Juni 2018, 16 Uhr, Kasan (Vorrunde): Südkorea - Deutschland (live im ZDF)