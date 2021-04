Französischer Weltmeister : Barca-Star Griezmann erzielt „Hattrick“ – was die Geburt seiner Tochter so besonders macht

Der französische Fußballstar Antoine Griezmann wird das Geburtsdatum seiner Tochter sicherlich nie vergessen.

Barcelona | Fußballstar Antoine Griezmann ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie der französische Nationalspieler per Twitter bekanntgab, erblickte seine Tochter Alba Griezmann am 8. April das Licht der Welt. So weit, so normal. Kurios wird es erst, wenn man weiß, dass die anderen beiden Kinder von Griezmann (30) ebenfalls am 8. April geboren wurden. Zusammen...

