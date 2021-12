Fußballlegende : Gegenstände aus Nachlass von Maradona versteigert

In einer internationalen Online-Versteigerung sind rund 90 Objekte aus dem Nachlass der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona unter den Hammer gekommen.

Buenos Aires | Insgesamt kamen 26.000 Dollar zusammen. Einige der als am wertvollsten eingeschätzten Besitztümer des „Goldjungen“ wie ein Apartment in der Küstenstadt Mar del Plata und zwei Fahrzeuge blieben dabei jedoch ohne Käufer. Auch für das Haus in dem Wohnviertel Villa Devoto in Buenos Aires, das Maradona seinen Eltern in den 1980er Jahren gekauft hatte, wurd...

