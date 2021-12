Champions League : Geldquelle Königsklasse: FCB nähert sich 100 Millionen Euro

Die Champions League ist für den FC Bayern mitten in der nächsten Corona-Welle mit erneuten Geisterspielen in München wieder einmal eine besonders wertvolle Geldquelle.

München | Nach der makellosen Gruppenphase mit sechs Siegen und dem Einzug in das Achtelfinale hat der deutsche Meister in Europas Fußball-Königsklasse bereits 78,42 Millionen Euro an UEFA-Prämien eingenommen. Dazu kommt noch ein weiterer üppiger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool. Die genaue Summe steht erst am Saisonende fest. Oliver Kahn hatte ...

