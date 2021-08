Bundesliga : Gladbach bestätigt: Ginter mit Coronavirus infiziert

Abwehrchef Matthias Ginter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Leverkusen | „Ja, deswegen hat er heute auch nicht am Training teilgenommen“, sagte Pressesprecher Markus Aretz am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit mehrere Medienberichte vom gleichen Tag. „Er war geimpft und muss sich da offenbar irgendwo angesteckt haben“, sagte Aretz. Ginter ist derzeit in häuslicher Quarantäne. Der Ausfall des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.