Bundesliga : Gladbacher Ginter und Koné im Training

Nationalspieler Matthias Ginter und Neuzugang Manu Koné haben die Vorbereitung mit Borussia Mönchengladbach auf das Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld aufgenommen.

Mönchengladbach | Ginter, der nach einer Corona-Infektion schon wieder trainiert hatte, könnte in der Partie am Sonntag gegen die Ostwestfalen (19.30 Uhr/DAZN) wieder ins Team zurückkehren. „Matze Ginter ist schon wieder komplett in der Spur“, sagte Borussias Trainer Adi Hütter. Auch Koné, der nach einer Bänderverletzung im Knie noch auf sein Bundesliga-Debüt wartet...

