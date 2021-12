Bundesliga : Gladbachs Horrorwoche wirft Fragen auf - Eberl stärkt Hütter

Wie kann sich eine Mannschaft, die vor kurzem den FC Bayern auseinander nahm, vom SC Freiburg so demütigen lassen? Antworten darauf haben auch Gladbachs Sportchef Eberl und Trainer Hütter nicht.

Mönchengladbach | Adi Hütter in Not, aber nicht am Ende. Die historische Katastrophenwoche mit zehn Gegentoren aus zwei Spielen bleibt für den Trainer von Borussia Mönchengladbach zunächst ohne Folgen, wirkt aber nach. „Wir haben einiges aufzuarbeiten. Die Situation ist nicht zufriedenstellend“, bekräftigte der bediente Sportchef Max Eberl am Sonntag nach dem peinli...

