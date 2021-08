Fußball-Transfermarkt : Gladbachs Sportdirektor Eberl für verkürzte Transferperiode

Sportchef Max Eberl vom Fußball- Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist für eine kürzere Transferperiode im Sommer.

Mönchengladbach | „Man hat sich schon mal Gedanken gemacht, ob Transferperioden so lange sein müssen“, sagte Eberl und forderte: „Da muss man sich wirklich noch einmal ernsthaft Gedanken machen, ob Transferperioden nicht vielleicht sogar verkürzt werden müssen, klarer gemacht werden müssen. Um nicht so weit reinzureichen in die Wettbewerbe.“ Die aktuelle Transferper...

