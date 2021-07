Hertha BSC : Grünes Licht für Torhüter Jarstein: „Herz wieder in Ordnung“

Rune Jarstein von Hertha BSC darf vier Monate nach seiner schweren Corona-Erkrankung wieder ins Training einsteigen.

Leogang | „Ich habe gute Nachrichten erhalten heute, mein Herz ist wieder in Ordung“, schrieb der Torwart auf Instagram und streckte auf einem geposteten Foto den Daumen nach oben. Im April war der 36 Jahre alte Norweger an Covid-19 erkrankt und musste sich teilweise sogar in der Klinik behandeln lassen. Dann schloss sich eine Herzmuskelentzündung an. Das bedeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.