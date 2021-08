Premier League : Gündogan bei Niederlage in Tottenham an Schulter verletzt

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich bei der 0:1-Niederlage seines Clubs Manchester City gegen Tottenham Hotspur am ersten Premier-League-Spieltag an der Schulter verletzt.

London | Das bestätigte Trainer Pep Guardiola. Das Ausmaß der Verletzung war zunächst unklar. Eine Untersuchung stand am Montag aus. „Etwas an der Schulter, wie werden sehen, was morgen rauskommt“, sagte Guardiola. „Aber es ist etwas passiert.“ Fußballmeister Man City hatte das Auftaktspiel bei den Spurs durch ein Gegentor von Heung-Min Son (55. Minute) ...

