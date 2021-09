2. Liga : HSV und Bremen verlieren weiter an Boden - Regensburg vorn

Die beiden Mitfavoriten Hamburger SV und Werder Bremen haben im Aufstiegsrennen der 2.

Düsseldorf | Fußball-Bundesliga weiter an Boden verloren. Der Bundesliga-Absteiger aus Bremen leistete sich am achten Spieltag eine deutliche 0:3 (0:1)-Schlappe bei Dynamo Dresden und rutschte in der Tabelle auf Rang zehn ab. Der HSV kam im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und bleibt als Siebter weiter hinter den eigenen Erwart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.