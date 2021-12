Champions League : Haaland trifft und trifft - doch Mbappé legt die Rekorde vor

Einwechslung in der 61.

Boulogne-Billancourt | Minute. Doppelschlag in der 68. und 81. Minute: Auch als Joker trumpft Top-Torjäger Erling Haaland wieder auf und jagt neue Bestmarken. Nicht einmal eine halbe Stunde benötigte der ehrgeizige Norweger, um mit zwei Treffern gegen Besiktas Istanbul seine Bilanz in der Champions League auf 23 Tore in 19 Partien zu verbessern. Der 21-jährige Fußballpro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.