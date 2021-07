Testspiel : Hertha 3:0 gegen Gaziantep - Gewitter zwingt zum Abbruch

Hertha BSC hat die Testspielserie vor der neuen Saison ungeschlagen abgeschlossen.

Bramberg am Wildkogel | Der Berliner Fußball-Bundesligist gewann zum Abschluss des Trainingscamps in Österreich gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK mit 3:0 (2:0). In der 57. Minute wurde die Partie wegen eines heranziehenden Gewitters abgebrochen. Es war der sechste Sieg in der neunten Vorbereitungspartie, dreimal spielte Hertha remis. Gegen Gaziantep schossen ...

